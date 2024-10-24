«Предпочел искушения»: Зеленский раскритиковал генсека ООН

«Сегодня, в День Объединенных Наций, это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и целях создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры предпочитают искушения в Казани, а не содержание Устава ООН», — сказал президент Украины, прямо не называя имени генсека ООН.

Ранее намерение Гутерриша приехать на саммит БРИКС раскритиковал МИД Украины, отметив, что генсек ООН не приехал на мирную конференцию, организованную Киевом в июне в Швейцарии.

На саммите генсек ООН принял участие в заседании «БРИКС плюс/аутрич» и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Это была их первая очная встреча с 2022 года.

Выступая на заседании Гутерриш призвал к «справедливому миру» в Украине. «Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи» всемирной организации, заявил Гутерриш. По его словам, необходимо уважать «принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств».