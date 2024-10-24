«Жалуйся куда хочешь, у меня везде есть люди»: Исмаилов развел доверчивого иракца на полмиллиона

Обвиняемый не признал своей вины. Он рассказал, что действительно занимался поиском дома для иракца. По словам Исмаилова, он нашел для Ахмеда виллу в бакинском поселке Мардакян и выторговал ее у владельцев за достаточно выгодную сумму — 200 тысяч манатов. Эту же виллу он предложил Ахмеду за 340 тысяч манатов. Мужчины договорились о выплате суммы частями. Однако иракец все выяснил и заподозрил Исмаилова в мошенничестве.

Подсудимый также рассказал, что Ахмед предложил ему партнерство: «Ахмед сказал, что привлечение арабских клиентов принесет прибыль. Я согласился и передал управление компанией и офисом. На тот момент у фирмы было 51 арендованный объект. Но Ахмед не платил арендную плату и, более того, забрал офисную мебель и компьютеры на 25 тысяч манатов. Денег от него я не получал и не предлагал, как он утверждает, покупать автобус. Он сам захотел вести бизнес в Азербайджане, взяв в лизинг автобус за 120 тысяч манатов, из которых 70 тысяч заплатил он сам, остальное — я».

Потерпевший иракец в своих показаниях указал, что Исмаилов сам инициировал покупку автобуса, за который вообще не платил. «В первый месяц Муса должен был передать мне 3100 долларов дохода, но отдал только 1000 долларов, уверяя, что мы друзья и что остальную сумму вернет. Я, считая его своим другом, не стал настаивать. До октября 2018 года Муса продолжал обещать, что мы получим прибыль от автобуса. Затем он предложил мне заняться покупкой и продажей автомобильных запчастей в Дубае и снова попросил стать его партнером, заявив, что стоимость этого бизнеса составляет 60 тысяч долларов. Я отдал ему эти деньги, но позже выяснилось, что никакого бизнеса попросту не существовало. Муса говорил, что ездит в порты Дубая за запчастями, и, доверяя ему, я ничего не спрашивал».

Потерпевший также рассказал, что ему пришлось продать дом, купленный у Исмаилова за 200 тысяч долларов, за 180 тысяч манатов.

«Кроме того, когда я находился в Ираке, Муса сообщил, что ему срочно нужно перевести 38 тысяч долларов в Китай и пообещал вернуть их через несколько дней. Я отправил ему эти деньги. Он также сказал, что должен заплатить человеку по имени Рашад 43 тысячи долларов, иначе Рашад может его убить. Я дал ему еще 15 тысяч долларов. Решил обратиться к правоохранителям, но все мои обращения оставались без ответа. Он так и говорил: «Жалуйся куда хочешь, у меня везде есть люди, я решу вопрос за десять минут». У меня есть аудиозаписи с его высказываниями на этот счет. В результате его действий я понес ущерб на 318 тысяч долларов» (520 тысяч 200 манатов — ред.).

Решением суда Муса Исмаилов был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.