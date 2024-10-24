Французский журналист рассказал о тайной сделке Макрона и «Хезболлы»

По данным журналиста, летом 2020 года, вскоре после взрыва в порту Бейрута, между Францией и «Хезболлой» было заключено секретное соглашение. Согласно сообщению Мальбруно, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал воздержаться от обсуждения вопроса об оружии «Хезболлы» во время своих визитов в Ливан. Взамен, утверждает журналист, шиитская организация пообещала посодействовать французской судоходной компании CMA-CGM выиграть тендер на эксплуатацию контейнерного терминала в порту Бейрута. Контракт включал в себя задачи по восстановлению и расширению инфраструктуры, поврежденной в результате мощного взрыва в 2020 году.

Сделка между Францией и ливанской «Хезболлой» позволила французской судоходной компании выиграть тендер в порту Бейрута. С таким утверждением выступил обозреватель газеты «Фигаро» по Ближнему Востоку Жорж Мальбруно. Об этом пишет израильское издание Maariv.

Французский журналист отмечает, что компания CMA-CGM, принадлежащая бизнесмену Родольфу Сааде (который сопровождал Макрона во время его визита в Ливан), в итоге выиграла тендер. По словам Мальбруно, ливанский источник сообщил ему, что перед подписанием контракта Сааде, который также является владельцем медиасети BFM TV, предлагал близкому к «Хезболле» министру транспорта Ливана Али Хамиа полететь на своем частном самолете в Марсель.

CMA CGM является крупнейшим во Франции и четвертым в мире морским контейнерным перевозчиком. Семья Сааде, возглавляющая компанию, имеет ливанское происхождение, эта компания одной из первых возобновила работу в порту Бейрута сразу после взрыва в августе 2020 года. После взрыва CMA CGM вложила много ресурсов в восстановление порта, включая строительство нового контейнерного терминала и доставку необходимого оборудования. Родольф Сааде, нынешний генеральный директор, управляет компанией из штаб-квартиры в Марселе, но поддерживает тесные связи с Ливаном.

Порт Бейрута является важным стратегическим активом в регионе. До взрыва на порт приходилось около 60% импорта Ливана и около 70% доходов страны от таможни.