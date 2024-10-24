«Я на это пойти не могу»: Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России

«У нас никогда так вопрос не стоял», - сказал Лукашенко, отметив, что не является сторонником объединения двух государств ни при каких условиях.

Лукашенко заметил, что в России «кое-кому неймется и в высоких кругах»: «Надо это выбросить. И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным не глупые люди, извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, мы на это замахнулись».

Лукашенко напомнил, что был инициатором этого еще при Борисе Ельцине: «Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо… Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что?»

Лукашенко подчеркнул, что прежде всего надо выстраивать экономическую основу Союзного государства: «Встаньте на мое место, вы бы что, будучи президентом суверенного, не говорю независимого, мы друг от друга зависим, суверенного государства, которое не имеет границ не по своей вине ставшего суверенным. Это государство завтра бы уничтожили, - заметил Лукашенко. - Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении - он будет снесен белорусским народом».