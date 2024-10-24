Стало известно о регулярном общении Маска с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным, они обсуждают «личные темы, деловую и геополитическую напряженность», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что правительство США в курсе этого, но держит переговоры в секрете. Кроме Путина Маск общался также с главой его администрации Сергеем Кириенко. Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер заявил, что Маск рассказал ему о своем разговоре с Путиным и о красных линиях Кремля - что Крым и нейтралитет Украины Путин намерен сохранять «любой ценой», а на вторжение Украины на полуостров ответит ядерным оружием.

Также в конце 2023 года Кремль попросил Маска не включать Starlink над Тайванем в качестве «одолжения» Си Цзиньпину. WSJ пишет, что тайные переговоры Маска могут подтверждать желание Трампа заключить масштабную сделку с РФ, в том числе по Украине.