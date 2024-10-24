Azpetrol организовал посадку сосен и оливковых деревьев

Компания Azpetrol совместно с Министерством экологии и природных ресурсов 24 октября провела акцию по высадке деревьев в рамках года солидарности за зеленый мир.

Акция, в которой приняли участие руководство и сотрудники компании, прошла в бакинском поселке Мушфигабад. На территории поселка было высажено 100 саженцев Эльдарской сосны и оливковых деревьев, подходящих для почвенно-климатических условий Апшеронского полуострова.

Целью мероприятий по высадке деревьев является увеличение зеленых насаждений, содействие сохранению экологического равновесия и вклад в защиту и оздоровление окружающей среды.

Azpetrol — к постоянному развитию!