Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка?

23 октября Омер Оджалан, депутат от «Демократической партии» (DEM) из Шанлыурфы, отправился на остров Имралы, чтобы встретиться со своим дядей, лидером «Рабочей партии Курдистана» Абдуллой Оджаланом, который с 1999 года отбывает на клочке земли в Мраморном море пожизненное тюремное заключение. Напомним, что последняя встреча с Оджаланом состоялась 12 августа 2019 года, когда его посетил в тюрьме родной брат Мехмет Оджалан. После чего любые встречи с лидером РПК были запрещены. По данным источников в Анкаре, встреча Оджалана с племянником, начавшаяся в 11:00 по турецкому времени, длилась два часа.

Здесь важно уточнить, что 14 августа 2024 года Омер Оджалан подал запрос в Министерство юстиции Турции с просьбой о встрече с дядей. В письме, направленном от имени семьи, депутат парламента от партии DEM написал: «Как родной племянник Абдуллы Оджалана, я хочу посетить его 16 августа 2024 года». Аналогичный запрос был подан и адвокатами Абдуллы Оджалана. После того как разрешение было получено, Омер Оджалан на специальном катере был доставлен на остров Имралы. Почему спустя 43 месяца Оджалану разрешили встречу? После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул в своей вступительной речи в парламенте 1 октября о растущей угрозе войны на Ближнем Востоке и призвал к «укреплению внутреннего фронта», Девлет Бахчели, лидер «Партии националистического движения» (MHP), подошел к трибуне партии DEM и демонстративно пожал руки ее депутатам. Комментируя в кулуарах парламента этот жест, Бахчели подчеркнул, что сделал это, чтобы поддержать призыв президента Эрдогана. И, наконец, Бахчели обратился 15 октября уже непосредственно к самому Абдулле Оджалану с призывом: «Тот, кто был готов к любой службе, когда его привезли в Турцию, должен в одностороннем порядке объявить о прекращении терроризма и роспуске своей организации».

22 октября на заседании группы «Партии националистического движения» Девлет Бахчели пошел еще дальше, сделав поистине шокирующее заявление: «Если изоляция лидера террористов будет отменена, то пусть он придет и выступит на групповом собрании парламентской фракции «Демократической партии», объявив о полном прекращении политики террора и роспуске «Рабочей партии Курдистана». Примерно в то же время президент Эрдоган на встрече с руководителями районных отделений правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) выразил поддержку Девлету Бахчели, заявив: «Союз народа открыл историческое окно. Мы не хотим, чтобы это окно стало жертвой личных расчетов. Давайте вместе построим Турцию без терроризма». По данным, полученным от источников haqqin.az в Турции, Министерство юстиции отправило Омеру Оджалану разрешение на встречу с дядей именно 22 октября, в день выступления Бахчели. Сообщается, что во время двухчасовой встречи Абдулла Оджалан выразил удовлетворение призывом Бахчели. В ходе беседы с племянником он заявил, что если условия изоляции будут сняты и появится возможность коммуникации, он сможет сыграть роль в разоружении РПК. Было отмечено, что Абдулла Оджалан осознает «историческую ответственность» и готов обратиться к «Рабочей партии Курдистана» с призывом сложить оружие.

Аналитики полагают, что упомянутое Бахчели регулирование, известное как «Право надежды», является для Абдуллы Оджалана весьма обнадеживающим фактором. Поскольку, как сообщали турецкие СМИ, ранее лидер курдского сопротивления не раз говорил своим конвоирам: «Я не хочу покидать это место в гробу». Сейчас, после обмена жестами «доброй воли», важно понять, как отреагируют на последние заявления Оджалана террористические лидеры в Кандиле и Сирии, которые находятся в тесном контакте с иностранными разведслужбами. Напомним в этой связи, что в 2013 году во время празднования Новруза Оджалан выступил с обращением, зачитанном на площади Диярбакыра перед десятками тысяч людей, в котором призвал курдов к прекращению вооруженной борьбы и переходу к демократической политике. Однако террористы РПК, вдохновленные событиями в Сирии, саботировали мирный процесс и заявили о начале односторонней войны. Ответ Турции был предельно жестким. В ходе операций 2013-2015 годов террористические укрытия на территории страны были полностью уничтожены, сотни террористов РПК погибли в окопах. В дальнейшем были проведены крупные операции против террористических целей в Сирии и Ираке. В настоящее время спецоперации против РПК продолжаются, в особенности на севере Ирака. Инициатива Бахчели - госпроект? В 2002 году коалиционное правительство Бюллента Эджевита, Девлета Бахчели и Месута Йылмаза сначала приостановило, а затем в законодательном порядке заблокировало исполнение смертного приговора, вынесенного Абдулле Оджалану. Тогда это решение считалось государственным проектом, поскольку начался процесс принятия Турции в качестве кандидата на членство в Европейский союз, и решение об отмене смертной казни над лидером курдских террористов было принято накануне Хельсинкского саммита.

И вот несколько дней назад колумнист газеты Hürriyet Абдулгадир Селви, комментируя заявление Бахчели об Оджалане, написал: «Самое важное преимущество заключается в том, что этот процесс не просто личная позиция Девлета Бахчели, а государственный проект». По мнению наблюдателей, для Оджалана, который не смог выстроить механизм влияния на РПК в ходе «процесса урегулирования» 2010-х годов, это последний шанс обрести свободу. Если все усилия окажутся безрезультатными и Кандил откажется сложить оружие, турецкие военные операции, которые продолжаются в настоящее время, будут только усиливаться. Если террористические лидеры курдов в Ираке и Сирии откажутся сложить оружие, то может возникнуть вопрос о вероятном расколе между линией Абдуллы Оджалана с одной стороны и DEM с РПК – с другой. То есть «Демократическая партия», известная как политическое крыло «Рабочей партии Курдистана», совместно с находящимся в заключении Оджаланом могут отказаться от связей с террористической организацией. Важно отметить и заявление, осуждающее теракт в Анкаре на TUSAŞ, сделанное 23 октября Селахаттином Демирташем - бывшим председателем «Народно-демократической партии» (HDP), которая была предшественницей DEM, отбывающим тюремное заключение. Ранее Демирташ никогда не осуждал теракты РПК, но вчера заявил: «Те, кто пытается остановить наши поиски решений с помощью диалога и политики, должны знать, что если Оджалан предпримет инициативу для открытия пути к политике, мы со всей силой его поддержим».