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Хаменеи дал важное поручение военным

10:36 1148

Иран рассматривает разные варианты ответа на возможный удар Израиля, действия Тегерана будут зависеть от целей, выбранных для атаки еврейским государством, пишет The New York Times cо ссылкой на четырех неназванных иранских чиновников.

По их сведениям, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов ответа на израильскую атаку в зависимости от ее масштаба. Если она повлечет за собой серьезные разрушения и множество жертв, Иран ответит на удар.

Если же еврейское государство ограничится атакой на несколько военных баз и складов с ракетами и дронами, Тегеран может ничего не предпринять в ответ, утверждают источники издания. Они отметили, что ответ будет неизбежен в случае удара по нефтяной и энергетической инфраструктуре Ирана, по его ядерным объектам, а также в случае убийства высокопоставленных чиновников.

Среди возможных мер Тегеран рассматривает запуск около 1 тыс. баллистических ракет, активизацию атак со стороны союзников Ирана в регионе, нарушение глобальных поставок энергоносителей и судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, пишет газета.

В ожидании потенциального израильского удара военным Ирана приказали быть готовыми к войне, но Тегеран также пытается избежать ее, добавляет The New York Times.

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