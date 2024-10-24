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Cербия о справедливых ценах России

10:45 861

Сербия готова увеличить транзит российского газа в страны ЕС через свою территорию, заявил российским СМИ вице-премьер страны Александр Вулин.

«Мы подписали соглашение с «Газпромом» об увеличении импорта газа. И технически мы готовы к этому. Россия предлагает нам очень справедливые цены, которые намного ниже, чем на европейском рынке и, в частности, у США», - сказал Вулин.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия договорилась с Россией об условиях поставок газа на ближайшую зиму.

Отметим, что в 2023 году Сербия получила 2,68 млрд кубометров российского газа. В 2024 году объем поставок достигнет 3 млрд кубометров. Срок действующего контракта истекает в марте 2025 года.

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