Армения готова «хоть завтра» установить дипотношения с Турцией

Представители соответствующих ведомств Армении и Турции в ближайшее время встретятся для оценки условий возобновления работы железной дороги Гюмри-Карс. Об этом заявил в интервью радиостанции «Свобода» вице-спикер парламента, спецпосланник Армении на переговорах с Турцией Рубен Рубинян, добавив, однако, что день встречи еще не назначен.

«Как ранее мы это делали, например, совместное исследование по мосту Маргара. Представители ведомств Армении и Турции вскоре встретятся с целью реализации данной договоренности, имею в виду оценку условий, необходимых для возобновления работы железной дороги Гюмри-Карс», - заявил Рубинян.

Он также коснулся вчерашнего заявления в парламенте министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который сообщил о том, что стороны реализуют определенные меры по укреплению доверия, выразив при этом оптимизм.

Рубинян отметил, что обсуждения помогают сторонам лучше понять позиции друг друга.

А на вопрос, если нет политической воли и достигнутые договоренности не реализованы, то каковы ожидания от новых программ, депутат заявил: «Мы ожидаем, что все достигнутые нами договоренности будут реализованы, и в целом ожидаем, что процесс урегулирования завершится установлением дипломатических отношений и открытием границ. Мы готовы сделать это хоть завтра».