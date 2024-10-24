Замглавы МИД Италии раскритиковал резолюцию против Азербайджана

Замглавы МИД и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли раскритиковал принятую 24 октября в Европарламенте резолюцию против Азербайджана, назвав ее «предвзятой и полной исторических и юридических фальсификаций», пишут итальянские СМИ.

«Согласно независимым докладам ООН, в том, что армяне покинули регион, виноват не Азербайджан, а руководство местных армянских сепаратистов. Более 750 000 азербайджанцев были вынуждены бежать из региона из-за войны, развязанной Арменией под предлогом защиты армян, которые проживали на международно признанной территории Азербайджана», - подчеркнул дипломат.

Чириелли добавил, что «резолюция не способствует скорому подписанию мирного договора между Баку и Ереваном».