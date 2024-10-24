USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Dongfeng Mage HEV и Mage EV представлены в Baku Auto Mall

фото
11:23 712

На эксклюзивном мероприятии в концептуальном Baku Auto Mall состоялась премьера нового автомобиля бренда Dongfeng — модели Mage, представленной в двух версиях: с гибридным (HEV) и электрическим (EV) двигателями. Благодаря высокой производительности и передовым технологиям, Mage привлек внимание широкой аудитории и стал центральным элементом презентации.

Важно отметить, что модель Dongfeng Mage недавно вошла в престижный рейтинг «Топ-10 двигателей Китая», удостоившись награды «Сердце Китая».

В рамках мероприятия присутствовали известные личности, среди которых был популярный азербайджанский рэпер Парвиз Гулизаде, более известный под сценическим псевдонимом Paster. Ему был преподнесен в подарок гибридный Dongfeng Mage.

Модель Dongfeng Mage впечатляет мощностью в 292 лошадиные силы и ускорением до 100 км/ч всего за 6 секунд. Оснащенный 1,5-литровым турбодвигателем этот автомобиль обеспечивает высокую производительность как в городских условиях, так и на длинных дистанциях. Гибридная версия расходует всего 5 литров топлива на 100 км, поддерживает топливо с октановым числом АИ-92 и выше, что делает ее особенно экономичной.

Стоимость Dongfeng Mage HEV составляет 38 900 манатов, а Dongfeng Mage EV — 35 900 манатов. При этом на обе модели предоставляется официальная гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.

Желающие могут воспользоваться возможностью тест-драйва и лично оценить преимущества автомобиля, посетив дилерский центр по адресу: ул. Наджафгулу Рафаева, 29. Дополнительную информацию можно получить по телефону *8999.

Путин не пойдет на уступки
Путин не пойдет на уступки
12:45 124
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
11:33 1502
Киллеры Мехтиев, Амиров и Омаров были завербованы иранской разведкой
Киллеры Мехтиев, Амиров и Омаров были завербованы иранской разведкой новые подробности; все еще актуально
09:54 3289
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву видео
24 октября 2024, 23:54 6448
Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже
Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже наш комментарий
24 октября 2024, 23:13 5576
Трамп в погоне за армянскими голосами
Трамп в погоне за армянскими голосами наш комментарий
24 октября 2024, 20:48 6748
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
24 октября 2024, 20:14 5746
Французский журналист рассказал о тайной сделке Макрона и «Хезболлы»
Французский журналист рассказал о тайной сделке Макрона и «Хезболлы»
02:55 4405
«Жалуйся куда хочешь, у меня везде есть люди»: Исмаилов развел доверчивого иракца на полмиллиона
«Жалуйся куда хочешь, у меня везде есть люди»: Исмаилов развел доверчивого иракца на полмиллиона из зала суда
02:23 5764
Президент Грузии допустила свой арест после выборов
Президент Грузии допустила свой арест после выборов
00:43 4214
А если поймут, что русские сигареты лучше?
А если поймут, что русские сигареты лучше? наша корреспонденция
24 октября 2024, 19:05 6336

ЭТО ВАЖНО

Путин не пойдет на уступки
Путин не пойдет на уступки
12:45 124
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
11:33 1502
Киллеры Мехтиев, Амиров и Омаров были завербованы иранской разведкой
Киллеры Мехтиев, Амиров и Омаров были завербованы иранской разведкой новые подробности; все еще актуально
09:54 3289
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву видео
24 октября 2024, 23:54 6448
Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже
Владимир Путин: до войны дронов не было, но было хуже наш комментарий
24 октября 2024, 23:13 5576
Трамп в погоне за армянскими голосами
Трамп в погоне за армянскими голосами наш комментарий
24 октября 2024, 20:48 6748
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
Путин косвенно подтвердил прибытие северокорейских солдат в Россию
24 октября 2024, 20:14 5746
Французский журналист рассказал о тайной сделке Макрона и «Хезболлы»
Французский журналист рассказал о тайной сделке Макрона и «Хезболлы»
02:55 4405
«Жалуйся куда хочешь, у меня везде есть люди»: Исмаилов развел доверчивого иракца на полмиллиона
«Жалуйся куда хочешь, у меня везде есть люди»: Исмаилов развел доверчивого иракца на полмиллиона из зала суда
02:23 5764
Президент Грузии допустила свой арест после выборов
Президент Грузии допустила свой арест после выборов
00:43 4214
А если поймут, что русские сигареты лучше?
А если поймут, что русские сигареты лучше? наша корреспонденция
24 октября 2024, 19:05 6336
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться