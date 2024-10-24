Dongfeng Mage HEV и Mage EV представлены в Baku Auto Mall

На эксклюзивном мероприятии в концептуальном Baku Auto Mall состоялась премьера нового автомобиля бренда Dongfeng — модели Mage, представленной в двух версиях: с гибридным (HEV) и электрическим (EV) двигателями. Благодаря высокой производительности и передовым технологиям, Mage привлек внимание широкой аудитории и стал центральным элементом презентации.

Важно отметить, что модель Dongfeng Mage недавно вошла в престижный рейтинг «Топ-10 двигателей Китая», удостоившись награды «Сердце Китая».

В рамках мероприятия присутствовали известные личности, среди которых был популярный азербайджанский рэпер Парвиз Гулизаде, более известный под сценическим псевдонимом Paster. Ему был преподнесен в подарок гибридный Dongfeng Mage.

Модель Dongfeng Mage впечатляет мощностью в 292 лошадиные силы и ускорением до 100 км/ч всего за 6 секунд. Оснащенный 1,5-литровым турбодвигателем этот автомобиль обеспечивает высокую производительность как в городских условиях, так и на длинных дистанциях. Гибридная версия расходует всего 5 литров топлива на 100 км, поддерживает топливо с октановым числом АИ-92 и выше, что делает ее особенно экономичной.

Стоимость Dongfeng Mage HEV составляет 38 900 манатов, а Dongfeng Mage EV — 35 900 манатов. При этом на обе модели предоставляется официальная гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.

Желающие могут воспользоваться возможностью тест-драйва и лично оценить преимущества автомобиля, посетив дилерский центр по адресу: ул. Наджафгулу Рафаева, 29. Дополнительную информацию можно получить по телефону *8999.