На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
Фильм телеканала CBC «Скрытое наследие Еревана» об азербайджанской истории Еревана получил приз за «Выдающееся достижение» престижного международного фестиваля короткометражных IndieX Film Fest в Лос-Анджелесе.
Кинолента, главным продюсером которой выступил руководитель телеканала Вугар Халилов, получила награду в номинации документальных короткометражных фильмов.
IndieX Film Fest – это международный фестиваль короткометражных фильмов, проводимый в Лос-Анджелесе. Среди прошлых победителей IndieX можно отметить обладателей премии «Оскар» Барни Бурмана и Джоэла Харлоу, номинантов на премию «Оскар» Абигейл Бреслин, Брюса Дэвисона, Джанет МакТир, Кеишу Касл-Хьюз и Пола Джаматти, а также обладателей премии «Эмми» Лоретту Дивайн и Патрика Норриса. Также фестиваль чествовал таких номинантов на премию «Эмми», как Кевин Бэйкон, Кира Седжвик и Кара Буэно.
Фильм CBC стал также финалистом престижного Международного кинофестиваля Around International Film Festival в Амстердаме. Haqqin.az писал об этом, можно прочитать здесь: https://haqqin.az/news/327249
Киноленту по достоинству оценили входившие в жюри конкурса актер Дэнни Гловер, известный кинозрителям по фильмам «Смертельное оружие», «Цветы лиловые полей», Стив Костер, отвечавший за спецэффекты в фильмах «Конан-варвар», «Хроники Нарнии» и «Путешествия Гулливера», и другие знаменитости.
На телеканале СBC, куда мы обратились, нам сказали, что приятно удивляет успех сразу нескольких наших фильмов на международных фестивалях. Как оказалось, еще один фильм CBC «Тюркские тамги на территории Азербайджана» стал четвертьфиналистом на американском фестивале New York International Film Awards и движется к главным призам фестиваля.
«Признаться честно, мы не ожидали таких результатов. Док. фильмы на телеканале делаются как на конвейере и при небольших ресурсах благодаря «фирменному» миксу из профессионализма и энтузиазма на СВС. Получается, что с серьезными ресурсами можно рассчитывать на призы и всемирно известных фестивалей. Так или иначе, мы смогли довести до профессионалов международной западной киноиндустрии и документалистики проблему варварского уничтожения азербайджанского культурного наследия в Ереване. Мир должен знать правду и предпринять усилия для того, чтобы оказать давление на Армению. Это уникальные азербайджанские памятники, исчезновение которых - огромная потеря для всей мировой культуры», - сказал один из ответственных сотрудников.
Отметим, что документальная лента «Скрытое наследие Еревана» повествует о малоизвестных страницах истории азербайджанского присутствия в нынешней столице Армении. Съемочная группа, изучив исторические карты, документы и уникальные фотографии, отправилась в экспедицию по следам утраченного культурного наследия. В целях безопасности журналистское расследование проводилось скрытой камерой.
В центре внимания фильма - мечеть Тепебаши, на месте которой сегодня располагаются жилые кварталы. В картине также повествуется о доме сына Панах хана Алихана, Голубой мечети и Мавзолее Эмира Саада в селе Джафарабад. Сегодня все, что осталось от этих архитектурных памятников и исторических кварталов, находится на грани полного исчезновения.
Фильм можно посмотреть по этому линку : https://youtu.be/MZZpfkr3LOM?si=Dp1YgNuccwgkRLwW