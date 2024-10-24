На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме

Кинолента, главным продюсером которой выступил руководитель телеканала Вугар Халилов, получила награду в номинации документальных короткометражных фильмов.

IndieX Film Fest – это международный фестиваль короткометражных фильмов, проводимый в Лос-Анджелесе. Среди прошлых победителей IndieX можно отметить обладателей премии «Оскар» Барни Бурмана и Джоэла Харлоу, номинантов на премию «Оскар» Абигейл Бреслин, Брюса Дэвисона, Джанет МакТир, Кеишу Касл-Хьюз и Пола Джаматти, а также обладателей премии «Эмми» Лоретту Дивайн и Патрика Норриса. Также фестиваль чествовал таких номинантов на премию «Эмми», как Кевин Бэйкон, Кира Седжвик и Кара Буэно.

Фильм CBC стал также финалистом престижного Международного кинофестиваля Around International Film Festival в Амстердаме. Haqqin.az писал об этом, можно прочитать здесь: https://haqqin.az/news/327249

Киноленту по достоинству оценили входившие в жюри конкурса актер Дэнни Гловер, известный кинозрителям по фильмам «Смертельное оружие», «Цветы лиловые полей», Стив Костер, отвечавший за спецэффекты в фильмах «Конан-варвар», «Хроники Нарнии» и «Путешествия Гулливера», и другие знаменитости.

На телеканале СBC, куда мы обратились, нам сказали, что приятно удивляет успех сразу нескольких наших фильмов на международных фестивалях. Как оказалось, еще один фильм CBC «Тюркские тамги на территории Азербайджана» стал четвертьфиналистом на американском фестивале New York International Film Awards и движется к главным призам фестиваля.