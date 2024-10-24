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Украина пошла в наступление в Курске

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Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области России - юго-восточнее Коренево в пределах главного «украинского плацдарма», сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что ВСУ продвинулись вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, удерживают позиции в Дарьино и Николаево-Дарино (обе юго-восточнее Коренево), говорится в отчете.

Один из российских военкоров утверждал, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, и к западу от Толстого Луга в направлении Зеленого Пути. Однако в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские блогеры рассказывали, что российские войска контролируют западную половину Новоивановки (юго-восточнее Коренево), а ВСУ действуют на восточной окраине населенного пункта.

Между тем в Минобороны РФ утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Дарьино, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки и к югу от Суджи близ Плехового.

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