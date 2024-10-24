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Россия помогала хуситам бомбить торговые суда

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Йеменские повстанцы-хуситы использовали данные российских спутников для атак беспилотников и ракет по торговым судам в Красном море, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) два европейских военных чиновника и еще один источник, знакомый с ситуацией.

По словам одного из них, данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции, которые находились в Йемене. Это помогло повстанцам существенно «расширить масштабы своих ударов», утверждают собеседники WSJ.

Хуситы стали атаковать западные суда в Красном море после начала войны между Израилем и ХАМАС осенью прошлого года. С ноября 2023-го группировка обстреляла более 100 судов, потопив два из них и захватив одно.

Атаки йеменских повстанцев привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда по более протяженному маршруту вокруг Африки. К апрелю 2024 года США потратили около $1 млрд на уничтожение беспилотников и ракет хуситов и защиту судоходства в Красном море.

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