Блинкен и Фидан о справедливости на Южном Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

«Они (Блинкен и Фидан) обсудили важность достижения справедливого и прочного мира на Южном Кавказе с усилением взаимосвязанности, которая принесет пользу всем в регионе», - говорится в заявлении.