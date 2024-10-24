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Если у ребенка повышенное давление: что делать?

12:15 289

Врач-педиатр Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Айнур Адыгёзалова рассказывает о случаях возникновения повышенного давления среди детей, по каким причинам оно повышается у них, как лечить, и как уберечь детей от артериальной гипертензии.

- Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний среди пожилых людей. Однако артериальная гипертензия на самом деле встречается и у детей. В отличие от взрослых, показатели артериального давления у детей различаются в зависимости от возрастной группы. Поэтому используются специальные таблицы. В этой таблице, известной как «Центильная таблица», нормативным считается наиболее распространенный показатель при обследовании, проводимом среди детей одной возрастной группы, и физиологические показатели. Например, у 14-летнего юноши ростом 165 см систолическое давление может колебаться от 105 до 120 мм рт. ст., а диастолическое – от 61 до 78 мм рт. ст. На основании этих таблиц педиатр оценивает артериальное давление ребенка и контролирует его, фиксируя отклонения от нормы.

- По каким причинам повышается давление у детей?

- Причины повышения давления у детей бывают разные. В целом артериальная гипертензия имеет две формы - первичную и вторичную. Первичная гипертензия, также известная как гипертоническая болезнь, является самостоятельным заболеванием и возникает без осложнений какого-либо заболевания.

Причинами возникновения гипертонии у детей могут быть наследственная склонность, психоэмоциональные нагрузки, пассивный образ жизни, неправильный режим труда и отдыха, переходный возраст, телефонная зависимость и др.

Вторичная артериальная гипертензия может быть симптомом заболеваний почечной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем. Артериальное давление обусловлено дисбалансом между двумя компонентами: объемом крови, выбрасываемым сердцем за одну минуту, и способностью стенки сосуда расширяться. В норме, если частота сердечных сокращений увеличивается, например, при физической нагрузке, то сопротивление сосудов должно снижаться. И наоборот: если сосудистое сопротивление увеличивается, то частота сердечных сокращений должна уменьшаться. Медиаторы, регулирующие работу этих двух компонентов, разные и синтезируются разными органами и тканями. Если в работе систем возникает какая-либо патология, то она может косвенно стать причиной артериальной гипертензии, то есть возникает вторичная гипертензия. В это время повышенное артериальное давление проявляется не как заболевание, а как один из сопутствующих симптомов основного заболевания.

- Как проявляется повышенное давление у детей?

- Повышенное давление у детей обычно проявляется такими симптомами, как головная боль, тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, быстрая утомляемость, раздражительность, иногда носовые кровотечения. Порой повышенное артериальное давление проходит бессимптомно и случайно обнаруживается при измерении ее на тонометре. Однако это не значит, что если мы однажды видим на тонометре высокие показатели давления, то это гипертония. Существуют правила и условия измерения артериального давления. Если условия не соблюдены правильно, индикатор может быть неправильным. А это, в свою очередь, может встревожить родителей. В любом случае если родителей что-то беспокоит, то им обязательно следует обратиться к педиатру и повторно измерить артериальное давление у специализированного персонала. Артериальное давление ребенку следует измерить в спокойном, сидячем положении 3 раза с интервалом 3-5 минут. Кроме того, следует оценить количество и ритмичность ударов сердца. Единичные кратковременные эпизоды подъема артериального давления у детей вовсе не указывают на наличие артериальной гипертензии. Для этого устанавливается испытательный срок продолжительностью 1-2 недели, и в течение этого периода необходимо держать показатели давления под контролем.

- Лечение повышенного давления у детей идентичное, как у взрослых, или отличается?

- Прежде всего хочу отметить, что сразу начинать медикаментозное лечение является неправильным решением, поскольку причины, повышающие артериальное давление, не всегда связаны с болезнью. В подростковом возрасте дети очень чувствительны и эмоциональны. Любой бытовой конфликт может оказать негативное влияние на психологию ребенка. Естественно, все это влияет и на соматику ребенка. В то же время предэкзаменационный стресс или любое неприятное известие могут стать причиной психологической травмы у ребенка и, как следствие, повышения артериального давления. Порой у детей возникают нарушения кровообращения в результате многочасового сидения за компьютером в одной и той же позе. Поэтому необходимо регулировать использование компьютеров и телефонов и привлекать ребенка к полезным и активным развлечениям. Таким образом, вы приучите ребенка к активному и здоровому образу жизни. Как можно больше времени следует проводить с детьми, проявлять к ним любовь, участвовать в совместных играх и развлечениях. При необходимости следует также обратиться за психологической помощью.

- Может ли диета поспособствовать возникновению артериального давления у детей?

Нездоровое питание может быть основной причиной артериального давления у детей. Питание и сон должны быть нормализованы, следует отдавать предпочтение здоровой пище с низким содержанием калорий, а при наличии избыточного веса следует устранить причины его возникновения. При организации режима питания все члены семьи должны следовать этому режиму. Необходимо убрать лишнюю соль из блюда и использовать меньше специй. Жиры животного происхождения следует сократить, отдав предпочтение растительным жирам. Углеводы, темный чай, кофе, сладкие напитки, острые и соленые блюда, копчености следует свести к минимуму.

Вместо них следует употреблять продукты, богатые калием и магнием: сухофрукты, тыква, бобовые, цветную капусту, брокколи, абрикосы, виноград, персики, морепродукты, а также творог и сорта твердого сыра.

- Как уберечь детей от артериальной гипертензии?

- В любом случае ребенок должен находиться под наблюдением педиатра. Если показатели давления за этот период не изменились, то следует провести инструментальные и лабораторные исследования. Иногда проводят суточный мониторинг артериального давления. Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) необходимо проводить как в состоянии покоя, так и после физической нагрузки. Путем проведения эхокардиографии (ЭКО) определяют наличие каких-либо патологических состояний в сердце. Для оценки состояния почек необходимо провести ультразвуковое исследование (УЗИ-диагностика). Помимо всего этого, могут потребоваться некоторые лабораторные анализы.

Как я уже отметила, вторичное артериальное давление проявляется как симптом других заболеваний. Основным направлением является найти причину данной проблемы и устранить ее. При необходимости следует также пройти обследование у квалифицированных врачей (кардиолог, эндокринолог, невропатолог и уролог).

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