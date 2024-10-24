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Россию ждут новые санкции

12:15 430

ЕС готовится к усилению санкций против России, ожидая, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы, пишет Reuters.

Агентство сообщает, что в центре переговоров евродипломатов находятся несколько инициатив, призванных сохранить европейские санкции в долгосрочной перспективе, усилив их за счет более жесткого их соблюдения, даже в случае смены Вашингтоном курса. Собеседники издания отмечают, что среди возможных шагов - всеобъемлющее положение по выявлению и прекращению подозрительных поставок товаров для РФ, а также более широкие ограничения на транспортировку нефти.

Помимо этого обсуждается продление заморозки активов российского Центробанка каждые полгода.

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