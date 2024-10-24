Эрдоган сам решит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна самостоятельно примет решение о покупке второго полка российских ЗРС С-400.

«Что касается С-400, то мы не станем думать о том, кто что скажет о следующей фазе по С-400. Мы как правительство Турецкой Республики сами принимаем это решение. Правительство соберется, оценит вопрос и примет решение», - сказал он журналистам своего пула по возвращении из Казани, где участвовал в саммите БРИКС.