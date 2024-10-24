Ильхам Алиев утвердил соглашения с Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении двух соглашений с Узбекистаном, сообщает официальный сайт главы государства.

Оба документа - соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Национальной гвардией Узбекистана; и соглашение между правительствами двух стран о трудовой деятельности и защите прав азербайджанских граждан, временно работающих на территории Узбекистана, и узбекских граждан, временно работающих на территории Азербайджана - были подписаны 23 августа 2024 года в Ташкенте в рамках визита Ильхама Алиева.