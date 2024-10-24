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Либерал Гайдукевич метит в президенты

12:37 195

Председатель Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич заявил телеканалу «Первый информационный», что решил участвовать в президентских выборах и выдвинется от своей партии.

«Я принял решение участвовать в выборах и выдвигаюсь от ЛДПБ кандидатом в президенты. Будем формировать инициативную группу и собирать подписи», - сказал политик.

Он напомнил, что его партия еще не пропускала ни одной избирательной кампании с 1994 года, и все эти годы планомерно работала над укреплением государства и развитием Беларуси.

Гайдукевич находится под персональными санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и других государств. Он возглавил ЛДПБ в 2019 году, сменив на этом посту своего отца, Сергея Гайдукевича.

Олег Гайдукевич баллотировался в президенты Беларуси на выборах 2020 года, однако снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Центризбирком обещал начать регистрацию кандидатов 22 декабря.

23 октября Лукашенко заявил, что пойдет на выборы.

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