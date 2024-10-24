Путин: Киев дважды отказывался...

Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями, но сразу же отказывалась от своих же инициатив, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут».

«Турецкие наши партнеры… неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», - отметил президент РФ.

«Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», - заявил российский лидер.