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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Путин: Киев дважды отказывался...

12:38 229

Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями, но сразу же отказывалась от своих же инициатив, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут».

«Турецкие наши партнеры неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», - отметил президент РФ.

«Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», - заявил российский лидер.

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