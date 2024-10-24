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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения

обновлено 15:15
15:15 2558

Россия не оказывает влияния на выборные процессы в Грузии и Молдове, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак не пытаемся и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах. В Грузии - одна ситуация, и мы никак не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих - принимать соответствующие решения», - заявил пресс-секретарь главы российского государства.

При этом Песков отметил, что Москва видит «беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада»: «Они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, они буквально пытаются диктовать условия. Здесь, конечно, трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес».

«Что касается Молдавии, то здесь тоже от нас никакого вмешательства не было. Но тем не менее невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике в подсчетах голосов в ходе референдума», - подчеркнул представитель Кремля. 

* * * 13:43

Столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов «почти неизбежны», поскольку как правительство, так и оппозиция рассчитывают на победу, пишет британское издание Financial Times.

«И правительство, и оппозиционный альянс заявляют, что находятся на пути к победе, что делает столкновение из-за результата почти неизбежным», — говорится в сообщении издания.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что если правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победит на предстоящих парламентских выборах, ее могут посадить в тюрьму. Так президент ответила на вопрос журналиста, который попросил ее предположить, что будет, если правящая партия победит и реализует свой план по запрету и привлечению к суду оппозиции.

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