Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения

Россия не оказывает влияния на выборные процессы в Грузии и Молдове, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак не пытаемся и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах. В Грузии - одна ситуация, и мы никак не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих - принимать соответствующие решения», - заявил пресс-секретарь главы российского государства.

При этом Песков отметил, что Москва видит «беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада»: «Они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, они буквально пытаются диктовать условия. Здесь, конечно, трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес».

«Что касается Молдавии, то здесь тоже от нас никакого вмешательства не было. Но тем не менее невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике в подсчетах голосов в ходе референдума», - подчеркнул представитель Кремля.