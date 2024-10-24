Президент Армении подписал документ по делимитации границ с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатрян подписал принятый ранее парламентом регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

«24 октября президент Республики Ваагн Хачатрян подписал закон «Об утверждении положения о совместной деятельности комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», - говорится в сообщении.

Ранее документ был ратифицирован парламентом Армении.