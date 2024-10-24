Омбудсмен Азербайджана встретилась с детьми

Во время встречи С.Алиева поделилась информацией о своей деятельности в области защиты прав детей. Она отметила, что проводятся мероприятия по сотрудничеству с соответствующими государственными органами, институтами гражданского общества и международными организациями в сфере прав детей.

Омбудсмен также подчеркнула, что каждый год в преддверии годовщины принятия Конвенции о правах ребенка уполномоченным объявляется «Месяц прав ребенка» с 20 октября по 20 ноября, и встреча с участниками Форума имеет особое значение.

Уполномоченный подчеркнула важность широкого участия детей в мероприятиях, проводимых в рамках этого месяца. Во время встречи она выслушала мнения участников Форума о защите прав детей и ответила на их вопросы, дав детям свои рекомендации.