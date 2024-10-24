Участникам Green STEAM Азербайджан рассказали об изменении климата

Во второй день Международного фестиваля Green STEAM Азербайджан участники были задействованы в тренинге по темам изменения климата и устойчивого развития.

Тренинги провели специалисты Азербайджанской операционной компании COP29.

Доцент Бакинского государственного университета Лала Байрамова, доцент Университета «Хазар», член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Ровшан Аббасов и заместитель директора Центра изменения климата Айгюн Нариманова рассказали об изменении климата, глобальном потеплении, вреде изменения климата для жизни человека, управлении поверхностными водами и т.д. Также были даны ответы на вопросы участников.