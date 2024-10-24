Ильхам Алиев утвердил документ о делимитации с Арменией
14:25 1711
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.
Положение было подписано 30 августа текущего года.
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