Ильхам Алиев утвердил документ о делимитации с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Положение было подписано 30 августа текущего года.