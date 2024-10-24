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Иранским шпионам предъявили обвинения

14:37 835

Прокуратура Израиля представила в окружной суд в Хайфе обвинительное заключение против семи жителей этого города и севера, которые в течение почти двух лет занимались шпионажем в пользу Ирана. Прокуратура просит продлить их арест до окончания судебного разбирательства, передают израильские «Детали».

Расследование показало, что семеро обвиняемых действовали в составе организованного отряда, завербованного иранским агентом, и занимались сбором информации и фотографированием военных объектов и баз в Израиле.

Они также собирали информацию об объектах гражданской инфраструктуры и следили за различными людьми.

Руководил ячейкой 43-летний Азиз Нисанов, который контактировал с иранскими агентами и работал над пополнением отряда новыми членами. Второй обвиняемый — 58-летний Александр Седиков, занимал должность заместителя Нисанова и фактически отвечал за управление отрядом, распределение задач и денег между его членами.

Среди обвиняемых — двое несовершеннолетних, которые занимались фотографированием и отправкой фотографий иранским агентам, а также получением денег от них. Остальные фигуранты дела — 20-летний Игаль Нисан, сын Азиза Нисанова, 46-летний Вячеслав Гущин и 47-летний Евгений Иоффе из города Ноф-ха-Галиль.

Нисанов придумал прикрытие для своей команды на случай, если их поймают за фотографированием: они собирались выдавать себя за экскурсоводов. За каждое задание обвиняемые получали плату от 500 до 1200 долларов. Общая сумма, которую они получили, составила 300 тысяч долларов, которые были разделены.

Израильская прокуратура отмечает, что это один из самых серьезных случаев преступлений против безопасности, которые были раскрыты в Израиле и совершены израильскими гражданами.

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