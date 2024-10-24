К чиновникам Гагаузии нагрянули силовики

Силовики проводят обыски у политиков, бизнесменов и общественных деятелей Гагаузии, сообщил советник главы региона Михаил Влах.

«По имеющейся информации, обыски проходят и у депутатов НСГ (Народное собрание Гагаузии), и у членов Исполкома Гагаузии.

По словам главы Гагаузии Евгении Гуцул, обыски прошли у зампреда исполкома Виктора Петрова и заместителя начальника Главного управления внешних связей Юрия Кузнецова.

«Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству», — сказала она.