Массовые задержания боевиков РПК

По словам министра, в ходе обысков по местам жительства задержанных были найдены наркотики и огнестрельное оружие, а также документы, подтверждающие террористическую деятельность.

«Мы будем решительно продолжать борьбу до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист, за мир, единство и солидарность нашей нации», — написал он в соцсетях.

23 октября у въезда в штаб-квартиру TUSAS в Анкаре прогремело два взрыва, после чего началась перестрелка. Погибли пять человек, еще 22 пострадали. Двое исполнителей теракта убиты. В пятницу, 25 октября, телеканал Sözcü со ссылкой на заявление РПК сообщал, что Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в Анкаре 23 октября. В заявлении говорится, что нападение было совершено боевиками «батальона бессмертных», который считается боевым крылом РПК. Утверждается также, что теракт планировался долгое время и якобы не связан с внутриполитическими событиями в Турции, в частности, инициативами властей по урегулированию курдского вопроса.