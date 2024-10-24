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Массовые задержания боевиков РПК

14:55 1046

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что силовики провели рейды в 31 населенном пункте и задержали 176 членов террористической Рабочей партии Курдистана.

По словам министра, в ходе обысков по местам жительства задержанных были найдены наркотики и огнестрельное оружие, а также документы, подтверждающие террористическую деятельность.

«Мы будем решительно продолжать борьбу до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист, за мир, единство и солидарность нашей нации», — написал он в соцсетях.

23 октября у въезда в штаб-квартиру TUSAS в Анкаре прогремело два взрыва, после чего началась перестрелка. Погибли пять человек, еще 22 пострадали. Двое исполнителей теракта убиты. В пятницу, 25 октября, телеканал Sözcü со ссылкой на заявление РПК сообщал, что Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в Анкаре 23 октября. В заявлении говорится, что нападение было совершено боевиками «батальона бессмертных», который считается боевым крылом РПК. Утверждается также, что теракт планировался долгое время и якобы не связан с внутриполитическими событиями в Турции, в частности, инициативами властей по урегулированию курдского вопроса.

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