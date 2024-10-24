Мурсал Ибрагимов теперь и в Агдаше

25 октября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов в Центре Гейдара Алиева в городе Агдаше провел прием граждан из Агдаша, Мингячевира, Евлаха, Гёйчая, Уджара, Зардаба и Кюрдамира.

На приеме были заслушаны обращения 18 граждан. Посетители обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в Госслужбе, а также по другим вопросам.

Во время приема Мурсал Ибрагимов заслушал обращение каждого гражданина, дал поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов, их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Некоторые обращения граждан были решены на месте, некоторые - взяты на контроль для их дальнейшего изучения.