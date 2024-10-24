Санду обратилась к избирателям: будущее под угрозой

Кандидат в президенты Майя Санду обратилась к избирателям и заявила о «беспрецедентной атаке» на свободу в Молдове. Она пожаловалась на судебную систему и призвала государственные учреждения обеспечить честность избирательного процесса, сообщает Newsmaker.

Майя Санду заявила о «беспрецедентной атаке на свободу» на выборах 20 октября. «Государственные учреждения определили и документально подтвердили банковские платежи, осуществленные для покупки голосов. Это серьезнейшим образом исказило итоги выборов», — утверждает Санду.

Кандидат в президенты пожаловалась на судебную систему, которая «не смогла завершить дела о коррупции». «Весь народ знает, но только они не знают, что было в кульке, который Додон получил от Плахотнюка. Только они не знают, кто украл миллиард у граждан Молдовы. Молдавское правосудие не заметило, как Илан Шор выиграл выборы в Оргееве, Гагаузии и других населенных пунктах. Без купленных голосов результат был бы другим», — заявила Майя Санду.