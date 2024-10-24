Центробанк России рекордно повысил ключевую ставку

Банк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21%.

«Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — говорится в заявлении ЦБ, которое приводит «Медуза».

Банк России не исключает, что на следующем заседании, назначенном на 20 декабря, будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

Издание отмечает, что 21% — рекордное значение ключевой ставки в российской истории.