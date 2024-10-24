Лукашенко: «Путин сделал это без моего разрешения»

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2022 года не предупредил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о том, что он собирается напасть с территории Беларуси на Украину. Об этом Лукашенко заявил в интервью BBC.

«Проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге, вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск на Киев. Я уверен, что их спровоцировали», — сказал Лукашенко.

По его словам, то, как российские войска будут выходить с территории Беларуси, зависело только от Путина. Он мог это сделать через Киев или через Минск, отметил Лукашенко. Журналист спросил, не позвонил ли в этот момент белорусский президент Путину, чтобы уточнить, что происходит. «Нет. Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска, и он имеет право выводить их куда хочет», — сказал Лукашенко.