Вторая группа северокорейских военных едет в Россию
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Вторая партия северокорейских военных скоро поедет в Россию для участия в войне с Украиной, пишет Bloomberg, ссылаясь на южнокорейскую разведку.
Утверждается, что первая группа из 1 500 бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что первые солдаты из Северной Кореи, отправленные в Россию в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном, могут появиться в зоне боевых действий уже 27-28 октября.
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