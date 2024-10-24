Вторая группа северокорейских военных едет в Россию

Вторая партия северокорейских военных скоро поедет в Россию для участия в войне с Украиной, пишет Bloomberg, ссылаясь на южнокорейскую разведку.

Утверждается, что первая группа из 1 500 бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что первые солдаты из Северной Кореи, отправленные в Россию в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном, могут появиться в зоне боевых действий уже 27-28 октября.