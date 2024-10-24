Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку

Азербайджанский велосипедист Турал Исрафилов занял 2-е место на международном соревновании по велотреку Balkan Cup в болгарском Пловдиве.

Это рейтинговое соревнование класса 2 Международного союза велосипедистов (UCI), в котором принимают участие спортсмены из 10 стран.

Турал Исрафилов вошел в число призеров в скретче на дистанции 10 км в соревнованиях среди молодежи.

Это первый случай, когда доморощенный азербайджанский велосипедист занял призовое место в международных соревнованиях на треке.

Balkan Cup завершится 27 октября.