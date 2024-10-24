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Израиль сообщил о своих потерях

15:57 443

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гибели пяти израильских военных из-за ракетного удара ливанского движения «Хезболла» по позициям Израиля на юге Ливана, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что погибшие служили в восьмой резервной бронетанковой бригаде. Кроме того, еще 19 израильских военных получили ранения, причем четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в госпиталь.

По сообщениям ЦАХАЛ, «Хезболла» запустила в ночь на пятницу ракеты по объекту, где израильские военные в тот момент разгружали доставленное им вооружение.

Также Армия обороны Израиля заявила в пятницу об уничтожении в Ливане двух туннелей «Хезболлы», один из которых, по данным ЦАХАЛ, служил командным центром ливанского движения. Несколько боевиков «Хезболлы» были ликвидированы. Второй туннель, по данным ЦАХАЛ, был складом вооружения элитного подразделения «Хезболлы» - «Силы аль-Хаджа Радван». В ЦАХАЛ считают, что в «Хезболле» планировали использовать этот туннель для вторжения в Израиль.

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