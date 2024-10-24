Зеленский отклонил визит генсека ООН в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани, сообщил AFP высокопоставленный источник в Офисе президента Украины.

В четверг на выступлении перед российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш призвал к «справедливому миру» в Украине, чтобы положить конец войне, однако его участие в саммите БРИКС вызвало недовольство в Киеве.

«После Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил свой визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани», — сказал источник AFP.

Во время переговоров с Путиным в Казани Гутерриш повторил, что «российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права», говорилось в заявлении организации.