Эрдоган обвиняет США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке действующих в Сирии сил, связанных с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), отметив, что эта поддержка не может продолжаться вечно. Его слова приводят турецкие СМИ.

«Америка какое-то время будет носить эту террористическую организацию на руках, но затем ей придется оставить ее в покое. Попытки террористической организации, извлекающей выгоду из нестабильности в Сирии, попасть под защиту некоторых западных стран тщетны», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита БРИКС в Казани.

Президент Турции также заявил, что США используют террористические организации в регионе в интересах Израиля. «Мы постоянно должны думать о том, что из Сирии или других мест могут быть предприняты попытки проникновения на нашу территорию, поэтому необходимо принимать все необходимые меры безопасности», - заявил президент Турции.

Анкара неоднократно обвиняла США и ряд союзников по НАТО за поддержку РПК и ее сирийского ответвления – «Сил народной самообороны».