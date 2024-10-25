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В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана

16:20 2872

Армения получила приглашение Азербайджана принять участие в конференции COP29, оно было получено на имя министра иностранных дел Армении, сообщил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян.

«Вопрос обсуждается в нескольких аспектах, как в плане установления мира, решения гуманитарных вопросов, так и в связи с повесткой дня этого мероприятия. Вы знаете, что это самое престижное международное мероприятие, направленное на борьбу с изменением климата? Учитывая все эти обстоятельства, о которых я упомянул, в ближайшем будущем мы примем решение о том, на каком уровне будет представлена Армения», - заявил Ованнисян.

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