В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана

Армения получила приглашение Азербайджана принять участие в конференции COP29, оно было получено на имя министра иностранных дел Армении, сообщил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян.

«Вопрос обсуждается в нескольких аспектах, как в плане установления мира, решения гуманитарных вопросов, так и в связи с повесткой дня этого мероприятия. Вы знаете, что это самое престижное международное мероприятие, направленное на борьбу с изменением климата? Учитывая все эти обстоятельства, о которых я упомянул, в ближайшем будущем мы примем решение о том, на каком уровне будет представлена Армения», - заявил Ованнисян.