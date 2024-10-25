Азербайджан на Конгрессе Европейской федерации в Варшаве
В Варшаве прошел Конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Азербайджан представлял вице-президент нашей Федерации Фирдовси Умудов.
Заседание открыл глава EWF Антонио Конфлитти. Далее прошли обсуждения касательно стартующего завтра в столице Польши чемпионата Европы среди молодежи и спортсменов не старше 23 лет.
Был утвержден новый логотип EWF. В этом году Европейская федерация празднует свое 55-летие. В связи с этим Фирдовси Умудов презентовал Антонио Конфлитти специальный подарок от Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.