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Азербайджан на Конгрессе Европейской федерации в Варшаве

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Отдел спорта
16:26 903

В Варшаве прошел Конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Азербайджан представлял вице-президент нашей Федерации Фирдовси Умудов.

Заседание открыл глава EWF Антонио Конфлитти. Далее прошли обсуждения касательно стартующего завтра в столице Польши чемпионата Европы среди молодежи и спортсменов не старше 23 лет.

Был утвержден новый логотип EWF. В этом году Европейская федерация празднует свое 55-летие. В связи с этим Фирдовси Умудов презентовал Антонио Конфлитти специальный подарок от Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

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