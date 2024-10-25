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Депутаты недовольны гербом, гимном и флагом

в Кыргызстане
16:45 1788

В Кыргызстане депутаты заявили, что в стране нужно изменить государственные символы - герб, гимн и флаг, передает 24.kg.

По словам депутата Арсланбека Малиева, если посмотреть на герб, можно увидеть просто красивую картинку. «Если обратиться к истории, у нас есть свои буквы, самая лучшая из них - кыргызская буква Ң. Нынешний флаг Кыргызстана принял советский парламент. Настоящий цвет флага Кыргызстана - голубой. Флаг великого кыргызского народа голубой, каким он был у Манаса», - сказал Малиев.

Депутат недоволен и гимном. По его мнению, у кыргызского народа есть другие красивые мелодии. Например, произведение «Кыргыз жери».

«Эту песню хорошо знают. Мы можем немного изменить текст. Тогда мы обновим наши символы, обратимся к истории и будем использовать настоящие кыргызские символы. Сейчас готовятся соответствующие законопроекты, которые мы вынесем на обсуждение в ближайшее время», - сказал Арсланбек Малиев.

А спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев заявил, что гимн будет переписан. «Мы приняли нынешний гимн, когда только вышли из состава Советского Союза. Сейчас мы государство, которое встало на ноги и находится на пути развития. Поэтому мы должны поменять гимн. Он должен быть таким, чтобы пели все кыргызстанцы», - сказал Шакиев.

Государственный гимн КР утвердили 18 декабря 1992 года постановлением Верховного Совета республики.

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