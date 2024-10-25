Алиев утвердил соглашения с Пакистаном
Президент Ильхам Алиев утвердил ряд подписанных с Пакистаном соглашений.
Соответствующими документами утверждены «Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан», «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о транзитной торговле» и «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о воздушном сообщении», подписанные 11 июля 2024 года в городе Исламабаде.