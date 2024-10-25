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Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве

почти официоз
Рамиль Алиев, собкор
16:59 2486

25 октября 2024 года в Москве состоялась официальная церемония открытия представительства Бюро по туризму Азербайджана.

Мероприятие собрало ведущих представителей туристической индустрии России и Азербайджана, а также ключевых государственных деятелей и партнеров. Среди участников мероприятия были председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Мустафаев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Мануйлов, известный бизнесмен и президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Основной целью открытия московского офиса является укрепление сотрудничества с российскими туристическими организациями, популяризация туристического потенциала и продуктов Азербайджана, а также расширение информационной и рекламной деятельности на российском рынке.

Офис будет координировать маркетинговые и медийные кампании, организовывать мероприятия и взаимодействовать с туристическими агентствами, а также со СМИ. Ожидается, что офис станет важной площадкой для налаживания взаимодействия с туристическими компаниями и государственными ведомствами, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потока туристов из России в Азербайджан.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев подчеркнул важность открытия московского офиса для укрепления двустороннего сотрудничества в туристической отрасли. В своей речи он отметил: «Уверен, что начало деятельности нашего представительства в Москве знаменует собой новый этап развития сотрудничества между двумя странами в данной сфере. Безусловно, туристические связи между нашими странами носят традиционный характер, и ключевой импульс их развитию придает особое внимание, уделяемое данной сфере главами наших государств».

Открытие представительства стало важным шагом в развитии туризма между двумя странами, что особенно подчеркивалось в ходе мероприятия. Торжественная часть мероприятия включала обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере туризма. По окончании мероприятия гости обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере туризма.

В настоящее время авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» и российские авиаперевозчики выполняют рейсы в различные города Азербайджана, обеспечивая стабильное авиасообщение между двумя странами. За первые 9 месяцев 2024 года Азербайджан посетили 564 008 российских туристов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безвизовый режим, регулярные рейсы и положительная динамика туристического потока свидетельствуют о дальнейшем росте числа туристов в будущем.

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