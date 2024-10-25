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Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста

новость дополнена
17:07 3487

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко вызван в МИД Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Азербайджанская сторона вручила Михалко ноту протеста в связи с принятой Европарламентом 24 октября необоснованной и предвзятой антиазербайджанской резолюцией.

В информации отмечается, что МИД Азербайджана решительно осудил резолюцию, принятую Европейским парламентом 24 октября, а также необоснованные и предвзятые высказывания, сделанные еврокомиссаром в ходе обсуждений в Европарламенте.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что продолжение кампании очернения Азербайджана через различные институты ЕС, заявления и шаги, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, вмешательство во внутренние дела страны поощряют реваншизм в Армении, тем самым нанося ущерб усилиям по установлению мира в регионе.

«Азербайджан выстраивает отношения с Евросоюзом на основе норм и принципов международного права, взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды и призывает ЕС также строго придерживаться этих фундаментальных принципов», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

МИД потребовал от Евросоюза воздержаться от предвзятых шагов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, подрывающих мир и стабильность в регионе, а также от вмешательства во внутренние дела страны.

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