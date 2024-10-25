В Грузии установили стратегические объекты: за их блокирование – тюрьма

В канун парламентских выборов власти Грузии утвердили список административных зданий со статусом «стратегический объект», блокирование которых уголовно наказуемо.

Как стало известно haqqin.az, в списке здания парламента Грузии, администрации правительства, Центральной избирательной комиссии, патриархии.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, за захват или блокирование стратегических объектов предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, в случае террористических действий — от 10 до 15 лет.

К стратегическим объектам относятся: парламент Грузии; Верховный Совет Аджарской АР; министерства; органы местных самоуправлений; суды и прокуратура; Служба госбезопасности и служба разведки; Национальный банк Грузии; посольства и консульства; ЦИК Грузии; Патриархия Грузинской православной церкви; пункты пересечения государственной границы; объекты, связанные с энергоснабжением и водоснабжением; медицинские учреждения; здания телерадиокомпаний; портовая инфраструктура и железные дороги; метрополитен и аэропорты.