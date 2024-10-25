В Баку на подростков напали с ножом

В Баку в поселке Бузовна двум подросткам нанесли ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению ведомства, задержан подозреваемый в инциденте Ф.Гусейнов. В пресс-службе заметили, что распространенная в Сети информация, что инцидент произошел в школе, не соответствует действительности.

В Управлении образования Баку сообщили, что к ним поступила информация из школы №322, что ученику 11-го класса нанесли травмы. Инцидент произошел во внеучебное время (примерно в 14:10) не на территории школы. Для немедленной госпитализации ученика были предприняты соответствующие меры, родителей поставили в известность.

«По данному делу проводится разбирательство правоохранительными органами», — сказали в управлении.

В ведомстве призвали «общественность проявлять деликатность в этом вопросе и опираться на заявления официальных учреждений».