USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

В Баку на подростков напали с ножом

Ульвия Худиева
17:48 1349

В Баку в поселке Бузовна двум подросткам нанесли ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению ведомства, задержан подозреваемый в инциденте Ф.Гусейнов. В пресс-службе заметили, что распространенная в Сети информация, что инцидент произошел в школе, не соответствует действительности.

В Управлении образования Баку сообщили, что к ним поступила информация из школы №322, что ученику 11-го класса нанесли травмы. Инцидент произошел во внеучебное время (примерно в 14:10) не на территории школы. Для немедленной госпитализации ученика были предприняты соответствующие меры, родителей поставили в известность.

«По данному делу проводится разбирательство правоохранительными органами», — сказали в управлении.

В ведомстве призвали «общественность проявлять деликатность в этом вопросе и опираться на заявления официальных учреждений».

Пожар в Баку потушен
Пожар в Баку потушен ВИДЕО; фото; ОБНОВЛЕНО 19:09
19:09 2500
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
17:53 2620
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
11:33 4947
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
17:07 3492
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка?
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка? горячая тема
10:20 3706
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве почти официоз
16:59 2491
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
16:20 2877
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
15:55 1629
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
11:40 7526
Путин не пойдет на уступки
Путин не пойдет на уступки обновлено 13:10
13:10 4468
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
12:54 2897

ЭТО ВАЖНО

Пожар в Баку потушен
Пожар в Баку потушен ВИДЕО; фото; ОБНОВЛЕНО 19:09
19:09 2500
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
17:53 2620
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
11:33 4947
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
17:07 3492
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка?
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка? горячая тема
10:20 3706
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве почти официоз
16:59 2491
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
16:20 2877
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
15:55 1629
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
11:40 7526
Путин не пойдет на уступки
Путин не пойдет на уступки обновлено 13:10
13:10 4468
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
12:54 2897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться