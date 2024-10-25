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В Казани отшили Мадуро

горячая тема
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
17:53 2623

Непризнанный евроатлантическим сообществом президент Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении супруги Силии Флорес присутствовал на саммите БРИКС в Казани. Мадуро назвал саммит «историческим», сам БРИКС - «эпицентром дипломатии мира», но ему нужны «нефтяные мускулы России и Венесуэлы».

Он, судя по всему, готовился к торжественному приему его страны в этот клуб. Венесуэла в течение всего этого года изъявляла желание вступить в БРИКС, членство в котором стала бы для этой страны с ее полудохлой экономикой спасательным кругом. Это позволило бы правящему режиму нивелировать санкции со стороны США и начать получать миллиарды инвестиций.

По словам Гербаси, Мадуро стал заложником многосторонней криминальной группы, которая правит Венесуэлой. В этих условиях у него нет другого выхода, кроме как подчиниться и вместе с Диосдадо Кабельо начать превращать Венесуэлу в тропический вариант Северной Кореи

Однако в «эпицентр дипломатии» Мадуро не пустили. От встречи с ним не отказались Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Лукашенко. Но само членство в БРИКС было для Венесуэлы заблокировано. На этом настоял ее большой сосед — Бразилия. Сам бразильский президент Лула да Силва на саммит приехать не мог — он упал в ванной, ударился головой, и врачи отговорили его от дальних путешествий. Вместо него вердикт в отношении Венесуэлы огласил в Казани Селсо Аморим, правая рука Лулы и его советник по экономическим вопросам. Он заявил, что «не защищает вступление Венесуэлы», что «надо идти медленно», иначе БРИКС «превратится в группу 77».

Определенным унижением для Мадуро стало решение саммита о приеме в качестве ассоциированных членов 12 стран, среди которых был ближайший союзник Венесуэлы — Куба. Так что клуб презрел «нефтяные мускулы» крупной латиноамериканской страны и отдал приоритет государству, о котором толком нельзя сказать, осталась ли там хоть какая-то экономика или нет.

С чем же связана оппозиция Бразилии? Казалось бы, с избранием левого президента Лулы ее отношения с Венесуэлой должны были быть достаточно стабильными. Но все изменил грандиозный подлог режима Каракаса на июльских президентских выборах. Он их вчистую проиграл кандидату от оппозиции Эдмундо Гонсалесу со счетом 1:2 и противники Мадуро с бюллетенями в руках убедительно доказали это. Но сам диктатор и не попытался представить миру эти самые заполненные бюллетени – свидетельство его позора. Избирательные власти страны по-прежнему твердят, что Мадуро победил, набрав 52 процента голосов. Режим показал фигу всему миру. Кто с таким государством захочет делить одну скамью в крупной престижной организации, коей является БРИКС?

Селсо Аморим огласил вердикт Бразилии: никакого Мадуро!

После выборов в Венесуэле Лула да Силва фактически заморозил отношения с Каракасом, хотя его первая реакция на фальсификацию итогов голосования была довольно спокойной. Ту же позицию заняла и Колумбия с ее левым правительством. Правда, на бойкот венесуэльского режима, на который рассчитывали США, они не решились, но и поощрять его не хотят.

Есть и еще одна весомая причина, почему крупнейшие латиноамериканские страны отвернулись от Мадуро. Как пишет влиятельная газета США на испанском языке El Nuevo Herald, «Венесуэла входит в эру тотального террора». Мадуро, считает издание, постепенно теряет власть, и контроль над страной переходит к Диосдадо Кабельо, который недавно был назначен министром внутренних дел.

Кабельо — глава преступного клана «Картель солнц», в который входят отставные и действующие военные чины, тесно связанные с наркобизнесом. В Америке он наиболее разыскиваемый венесуэльский преступник, за его голову Министерство юстиции США обещает 10 миллионов долларов.

Мадуро отдал страну на откуп главе ОПГ Диосдадо Кабельо

По завершении бурных манифестаций протеста, происшедших после фарса с выборами, власти задержали две тысячи человек, среди них 160 несовершеннолетних. Последнее вызвало еще одна волну протестов, и Кабельо провел рекламную акцию, показанную по телевидению. Он взял одного из арестованных подростков, фактически ребенка, и повел его к нему домой. Парнишка, испуганный до смерти, спрашивает его: «А вы мою маму тоже заберете?»

Но репрессии режима касаются не только политических противников. На прошлой неделе были арестованы 65 сотрудников крупнейшей нефтяной компании Petroleos de Venezuela. Все они были обвинены в масштабной коррупции. Одновременно был задержан экс-министр нефти, в прошлом очень влиятельный человек в Венесуэле Тарек Эль-Айссами.

Все эти дела мало связаны с коррупцией. Среди задержанных — много высокопоставленных военных чинов. Мадуро страшно боится заговора среди них, который в лучшем случае приведет к его отставке и высылке из страны.

Арестован и Тарек Эль-Айссами

«Мадуро и Кабельо просто не знают, куда идти, - говорит венесуэльский политолог Эстебан Гербаси. - Но у псевдо-президента худшая ситуация. Он знает, что его просто порвут, если поймают на проведении переговоров с кем-либо о начале транзита власти. И если он попытается бежать из страны, то у него отнимут всю собственность и убьют его самого и всех его родственников».

По словам Гербаси, Мадуро стал заложником многосторонней криминальной группы, которая правит Венесуэлой. В этих условиях у него нет другого выхода, кроме как подчиниться и вместе с Диосдадо Кабельо начать превращать Венесуэлу в тропический вариант Северной Кореи.

Но это ведет к постепенному разрыву с латиноамериканскими демократиями, отчуждению БРИКС и непременным новым экономическим санкциям со стороны США.

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