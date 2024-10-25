В Казани отшили Мадуро

Непризнанный евроатлантическим сообществом президент Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении супруги Силии Флорес присутствовал на саммите БРИКС в Казани. Мадуро назвал саммит «историческим», сам БРИКС - «эпицентром дипломатии мира», но ему нужны «нефтяные мускулы России и Венесуэлы». Он, судя по всему, готовился к торжественному приему его страны в этот клуб. Венесуэла в течение всего этого года изъявляла желание вступить в БРИКС, членство в котором стала бы для этой страны с ее полудохлой экономикой спасательным кругом. Это позволило бы правящему режиму нивелировать санкции со стороны США и начать получать миллиарды инвестиций.

Однако в «эпицентр дипломатии» Мадуро не пустили. От встречи с ним не отказались Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Лукашенко. Но само членство в БРИКС было для Венесуэлы заблокировано. На этом настоял ее большой сосед — Бразилия. Сам бразильский президент Лула да Силва на саммит приехать не мог — он упал в ванной, ударился головой, и врачи отговорили его от дальних путешествий. Вместо него вердикт в отношении Венесуэлы огласил в Казани Селсо Аморим, правая рука Лулы и его советник по экономическим вопросам. Он заявил, что «не защищает вступление Венесуэлы», что «надо идти медленно», иначе БРИКС «превратится в группу 77». Определенным унижением для Мадуро стало решение саммита о приеме в качестве ассоциированных членов 12 стран, среди которых был ближайший союзник Венесуэлы — Куба. Так что клуб презрел «нефтяные мускулы» крупной латиноамериканской страны и отдал приоритет государству, о котором толком нельзя сказать, осталась ли там хоть какая-то экономика или нет. С чем же связана оппозиция Бразилии? Казалось бы, с избранием левого президента Лулы ее отношения с Венесуэлой должны были быть достаточно стабильными. Но все изменил грандиозный подлог режима Каракаса на июльских президентских выборах. Он их вчистую проиграл кандидату от оппозиции Эдмундо Гонсалесу со счетом 1:2 и противники Мадуро с бюллетенями в руках убедительно доказали это. Но сам диктатор и не попытался представить миру эти самые заполненные бюллетени – свидетельство его позора. Избирательные власти страны по-прежнему твердят, что Мадуро победил, набрав 52 процента голосов. Режим показал фигу всему миру. Кто с таким государством захочет делить одну скамью в крупной престижной организации, коей является БРИКС?

После выборов в Венесуэле Лула да Силва фактически заморозил отношения с Каракасом, хотя его первая реакция на фальсификацию итогов голосования была довольно спокойной. Ту же позицию заняла и Колумбия с ее левым правительством. Правда, на бойкот венесуэльского режима, на который рассчитывали США, они не решились, но и поощрять его не хотят. Есть и еще одна весомая причина, почему крупнейшие латиноамериканские страны отвернулись от Мадуро. Как пишет влиятельная газета США на испанском языке El Nuevo Herald, «Венесуэла входит в эру тотального террора». Мадуро, считает издание, постепенно теряет власть, и контроль над страной переходит к Диосдадо Кабельо, который недавно был назначен министром внутренних дел. Кабельо — глава преступного клана «Картель солнц», в который входят отставные и действующие военные чины, тесно связанные с наркобизнесом. В Америке он наиболее разыскиваемый венесуэльский преступник, за его голову Министерство юстиции США обещает 10 миллионов долларов.

По завершении бурных манифестаций протеста, происшедших после фарса с выборами, власти задержали две тысячи человек, среди них 160 несовершеннолетних. Последнее вызвало еще одна волну протестов, и Кабельо провел рекламную акцию, показанную по телевидению. Он взял одного из арестованных подростков, фактически ребенка, и повел его к нему домой. Парнишка, испуганный до смерти, спрашивает его: «А вы мою маму тоже заберете?» Но репрессии режима касаются не только политических противников. На прошлой неделе были арестованы 65 сотрудников крупнейшей нефтяной компании Petroleos de Venezuela. Все они были обвинены в масштабной коррупции. Одновременно был задержан экс-министр нефти, в прошлом очень влиятельный человек в Венесуэле Тарек Эль-Айссами. Все эти дела мало связаны с коррупцией. Среди задержанных — много высокопоставленных военных чинов. Мадуро страшно боится заговора среди них, который в лучшем случае приведет к его отставке и высылке из страны.