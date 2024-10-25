Пожар в Баку потушен

Благодаря необходимым и неотложным мерам, проведенным Государственной службой пожарной охраны МЧС, пожар, возникший на объекте в Низаминском районе Баку, был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки, не распространившись на более широкую территорию.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.

*** 18:09

В пресс-службе МЧС сообщили, что на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первичная информация о пожаре на объекте, расположенном на территории Низаминского района в Баку.

В связи с этой информацией на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и бакинского регионального центра министерства.

В настоящее время продолжаются меры по борьбе с пожаром.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.