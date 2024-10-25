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Галстанян со сторонниками протестует против документа с Азербайджаном

18:12 1171

Сторонники оппозиционного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, собрались у здания резиденции президента Армении. Они проводят акцию протеста. Заранее было объявлено о том, что они требуют от президента не подписывать принятое Национальным собранием решение о регламенте комиссий по демаркации границы.

Однако несколько часов назад распространилась информация о том, что президент РА Ваагн Хачатурян уже его подписал. 

Сам Галстанян, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что его движение не будет участвовать ни в очередных, ни во внеочередных выборах. Галстанян добавил, что "дело до выборов и не дойдет".

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